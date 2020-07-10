Cumhurbaşkanı Erdoğan neden saat 20:53'te ulusa seslenecek? Danıştay'ın 1934’teki Bakanlar Kurulu’nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam saat 20.53'te Millete Sesleniş Konuşması yapacağını duyurdu. Haberin ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan neden saat 20:53'te ulusa seslenecek? 20:53'ün önemi nedir? gibi soruların yanıtını araştırıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." diye konuşmuştu. Erdoğan'ın 2053 tarihi ile İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne vurgu yaptığı söyleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir."