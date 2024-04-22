Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyareti kapsamında temaslarını Erbil'de sürdürdü.
Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Heyetler arası yapılan görüşme IKBY Başkanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşti.
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