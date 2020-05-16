  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

Askerlerle iftar yapan Bakan Soylu’nun telefonundan Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan: - "Terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin ortaya koyduğunuz duruş, mücadele bizleri çok farklı bir noktaya getirdi" - "İnanıyorum ki teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdığı, yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle milletimizin size olan sevgi ve muhabbetini devamlı artırmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:28:07 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu Şırnak'taki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Namaz Dağı üs bölgesine geçti.

Burada Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır tarafından karşılanan Soylu, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Bakan Soylu ile beraberindekiler askerlerle iftar yaptı.

İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Soylu gün boyu süren temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

- "Teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdı"

Bakan Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, askerlerin ramazan ayını ve bayramını tebrik etti.

"Terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin ortaya koyduğunuz duruş, mücadele bizleri çok farklı bir noktaya getirdi." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdığı, yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle milletimizin size olan sevgi ve muhabbetini devamlı artırmaktadır. Tabii ki bu koronavirüs belasının olduğu bir dönemde hakikaten çok farklı bir mücadele sürüyor. Sizler bu mücadelenin yapıldığı dönemde hem bu mücadeleyi veriyor hem de diğer taraftan teröre karşı mücadele sürdürüyorsunuz. Ben tüm askerlerimizin gözlerinden öpüyorum. Komutanlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Rabb'im iki bayramı birlikte kutlamayı nasip etsin. Hayırlı iftarlar diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı