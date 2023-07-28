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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan müthiş gelişmeyi duyurdu: 2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müthiş gelişmeyi duyurdu: 2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 14:33:00 - 2023-07-28 14:59:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan müthiş gelişmeyi duyurdu: 2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii Fuarı'nın kapanış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Fuarı'nın kapanış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kamu-özel sektör arasındaki yakın işbirliğinin önemini burada bir kez daha gördük. Salı günü başlayan ve dört gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689'u yerli, 772'si yabancı olmak üzere bin 461 firma yer aldı. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere 100 binden ziyaretçiyi ağırlayan IDEF'23 sektöre damgasını vurmayı yine başardı.

Buradaki tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhuyla işine dört elle sarılmasını bekliyorum. Bir sonraki İDEF'i sektörümüz açısından yeni bir sıçarama tahtasına döndüreceğiz. Son 20 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz. Son 21 yılda Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında yakaladığı başarının şahididir. Gerçekten son 21 yılda dünyada hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellemelerle karşılaştık. Bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu unutmadık. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz.

Bu anlayışla hareket ederek, 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice zafere imza attık.
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Dışa bağımlılığımızı yüzde 20lere kadar düşürdük. İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz nokta zaten biliniyor. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerde kullanılan silah sisteminden radarlara kadar birçok teknoloji biz geliştiriyoruz. Tasarımdan geliştirmeye seri üretime kadar her konuda farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Milli teknoloji hamlesiyle ürün geliştirmeyi cazip hala getirdik. 2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firma faaliyet gösterirken 2022 yılında bu sayı 2500 oldu.

2 milyar doları aştı

2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Deprem felaketi ve kritik seçimlere rağmen bu hedefimizden vazgeçmedik. Sene başından bu yana yeni altay tankımızı, TCG Anadolu'yu, Kaan'ı Hürjet ve Atak2'yi, hava kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi devreye aldık. 3 ay önce hangardan çıkardığımız Kaan'ı yıl sonunda havada da göreceğiz. TCG Anadolu ile ilgili, onun inşallah bir üst segmentini yapcağız. Daha bir üst segmentini yapmadan siparişler almaya başladık. Geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu yapan Hürjet'in de 2025 yılında envantere girmesini planlıyoruz.

Ülkemizin savunma gibi zor bir alanda yazdığı başarı hikayesi dünyadaki diğer devletlere de ilham kaynağı oluyor. Silah gücünü elinde tutan kimi ülkelerin hazımsızlığının ardında işte bu var. Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir, biz orta ve uzun vaadeli ortaklıklar kurmak niyetindeyiz. Ortak çıkarlar ve anlayış dahilinde işbirliğimizi güçlendirelim diyoruz.

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