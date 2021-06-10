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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan müsilaj için devreye girdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müsilaj için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorunun çözümü için bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:40:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan müsilaj için devreye girdi

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi’nde görülen deniz salyası sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan akademik heyetle özel bir toplantı gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin Öğretim Üyeleri ile özel toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya TUBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Selma Ayaz, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Melek İşinibilir Okyar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş ve diğer öğretim üyeleri katıldı.

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Yorumlar

Nafaka için

Neden çare yok deniz e çare... insan çaresiz...
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