Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte 2023 asgari ücrette beklenen rakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret için "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz" lazım dedi. Uzmanlar asgari ücrete enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 40'lık bir zam oranı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe gelen asgari ücrete zam mesajları ücretli çalışanları heyecanlandırdı. Yılbaşında gelirlerle ciddi artış olacağı mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı kaybı gidermekte kararlıyız. Hiç endişeniz olmasın." açıklamasında bulundu.

2023 asgari ücrete yüzde 40 zam beklentisi

Erdoğan'ın açıklamaları ve Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'asgari ücret' çıkışı

Erdoğan'ın kabine toplantısında "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler" dediğini aktaran Varank, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylelikle 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı % 80'i buldu.

2023 asgari ücret için beklene rakam

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram da 2023 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olacaktır." dedi.

Kaynak: Haber7