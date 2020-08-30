Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İlk deneme başlıyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98'inci yıldönümü törenleri için Anıtkabir'e geldi. Törenlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve bakanlar da katıldı.

Anıtkabir ziyareti sonrası Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Erdoğan daha sonra, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenine katıldı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır." diye konuştu.

Zaferlerin lafla değil eserlerle kutlanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz." dedi.

Dünyada 10 ülke arasındayız

Erdoğan, "Sadece Kara ve Deniz araçlarında ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini üreten 10 ülke arasındayız" diye konuştu.

İnsanları birbirine düşürmek isteyenlere ve bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenlere gereken cevabı milletin vereceğini dile getiren Erdoğan, "Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kasıtlı bir şekilde savunma sanayiinde yurtdışına bağımlı hale getirildiğini belirten Erdoğan şunları kaydetti:

"Nuri Demirağ’ın Kayseri’de kurduğu uçak fabrikası savunma sanayimizin öncüleri olarak halen hafızalardadır, tüm bu kritik düşünceler dönemin vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinden attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir."

Dünyanın 3-4 ülkesinden biriyiz

Felç olan savunma sanayiini yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, dışa bağımlılık oranını yüzde 70'den 30'a kadar indirdiklerini söyledi.

Yerli imkanlarla üretilebilecek ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı olmadıklarını belirten Erdoğan, "2002'de 62 savunma projesi üretirken bugün bu rakam 700'e yaklaştı. Son 5 senede 350 proje başlattık. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Sınır ötesi operasyonları başarıyla gerçekleştiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk yerli gemisavar füzesi Atmaca'nın yıl sonunda envantere gireceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Atmaca'ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Belirlenen bir hedefe gönderilen Atmaca asla radarda tespit edilemiyor. Hedef hareket etse de hedefini bulup imha ediyor. Ordumuzun göz bebeği Atmaca'yı yıl sonunda TSK envanterine katacağız. Birçok ülke satın almak için bizimle görüşüyor" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı.

"Mikro Uydu Fırlatma Projesi" merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında yer alıyor. Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Bu proje ile 100 kg ve altındaki mikro uydularımızı alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz."

İlk deneme başlıyor

Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle artık uzay liginde olduğunu dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:

"Hibrit yakıtlı roket modelleri geliştirmeye de devam ediyoruz. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Türkiye’yi savunma sanayinde bir üst lige taşıyan tüm projelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar görev üstlenen ROKETSAN’ımızı şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve daha ileriye taşımak için emek veren ter döken herkese teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum."