Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı: Kardeşim..! Mekanın cennet olsun!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kardeşim’ ifadesini kullandığı Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 17'nci yılında rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17'nci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."
