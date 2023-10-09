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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi duyurdu! Para miktarını açıkladı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi duyurdu! Para miktarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 21:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi duyurdu! Para miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere ilişkin verilen kararı açıkladı.

Milyonlarca emekli uzun süredir konuşulan ikramiyeye kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatlatack yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz.

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