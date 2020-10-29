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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:16:58 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma, Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar, İsmail Hakkı Altunbezer'in torunu Ayşe Baturay, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak'ın kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak hazır bulundu.

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