Cumhurbaşkanı Erdoğan milletle buluşacak 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür turları Kurban Bayramı sonrasında başlayacak. İlk ziyaret yüzde 72.9 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek çıktığı baba ocağı Rize olacak.

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür turları Kurban Bayramı sonrasında başlayacak. Teşekkür turunda Valilik, Belediye, İl Başkanlığı ziyaretlerinin yanı sıra halkla buluşacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu kez teşekkür etmek için milletle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın buluşmalarında, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin en yüksek oy aldığı illere öncelik verilecek. Erdoğan'ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti'ye yüzde 72.9 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı baba ocağı Rize olacağı belirtiliyor. Hangi illere gidecek? Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ardından yoğunlaşacak teşekkür turu kapsamında başta AK Parti'ye yüzde 50'nin üzerinde oy veren Malatya, Trabzon, Sakarya, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa gibi büyükşehirlere gidecek. Erdoğan'ın, Cumhur ittifakının yüzde 85 oy oranına ulaştığı Kırıkkale'nin Delice ilçesine gitmesi de öngörülüyor.

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