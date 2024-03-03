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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verilmiş sadakası varmış
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verilmiş sadakası varmış

Yeniakit Publisher
2024-03-03 19:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verilmiş sadakası varmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " çıkarları üzerinde ittifak yapanlar esen ilk rüzgarda darmadağın oldular. Demek ki milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 mayıs tercihiyle kazanımlarına sahip çıkmıştır. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır. Bunu en doğru en etkili şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hedeflerimizden kopmadık. Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Tarihimizin en yüksek rakamına ulaşmıştık. Ocak ve şubat ihracat rakamlarımız oldukça iyi geldi.

Enflasyon mesajı

Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Milli gelir 1 trilyon doları geçti. Geçtiğimiz sene yüzde 4.5 büyüme oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk sırada yer aldık. Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan husustur. Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Fiyat istikrarından taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz.

"Milletimizin verilmiş sadakası varmış"

Türkiye olarak son yıllarda elde ettiğimiz kazanımların arka planında siyasi istikrar ve güven ortamının korunması vardır. Biz tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. 14 -28 mayıs seçimleriyle ülkemizin güven ve istikrarını hedef alan senaryoyu yırtıp attık. Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin, Halil İbrahim sofrası kurduk diyerek milletin gözünü boyayanların kendi içlerindeki kavgayı, rekabeti örtmek için hayal satanların he hallere düştüklerini hepimiz görüyoruz. Şahsi çıkarları üzerinde ittifak yapanlar esen ilk rüzgarda darmadağın oldular. Demek ki milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 mayıs tercihiyle kazanımlarına sahip çıkmıştır. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır. Bunu en doğru en etkili şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir taraftan 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin izlerini silerken bir taraftan ülkemizi afetlere karşı hazırlıklarını tamamlamamız gerekir. Muğla'da İzmir'de Hatay'da yıllardır Ankara ve İstanbul'da son 5 senedir acı gerçekle yüzleşiyoruz. Bu şehirlerde insanımızın daha fazla zorluk çekmemesi için biz sorumluluk üstlendik. Belediyelere ait olan hizmetleri biz yaptık. Marmaris ve Fethiye Körfezi'ni balçıktan temizlemek için gemi gönderdik. Turizmle birlikte diğer alanlarda da şehirlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Marmaris başta olmak üzere Muğla'mızı da gerçek belediyecilikle buluşturmayı hedefliyoruz.

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