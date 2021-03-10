15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuna uygun olarak AK Parti ve MHP Cumhur İttifakını kurdu. Milletçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, her dafasında Cumhur ittifakının önemine vurgu yapmakta ve “Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır.” demekte. Cumhur İttifakı ortağı MHP’de kongre sevinci hat safhada

MHP Lideri Bahçeli partisinin MYK-MDK ortak toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “13.Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin kongresine katılacak mı?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da konuyla ilgili canlı yayında şu bilgileri verdi: "Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan '18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim' ifadesini kullandı. Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Kongresi'nde kürsüye çıkar bir konuşma yapar mı sorusu da aklıma takıldı. Baktığım zaman MHP’nin kongrelerinde böyle bir gelişme yaşanmamıştı. Teamül olarak dışarıdan gelen konuklara söz verilmiyor idi. Eğer Cumhurbaşkanı kongreye giderse, konuşma niyetini de ifade ederse mutlaka Cumhurbaşkanı’na da söz verilir diye tahmin ediyoruz.