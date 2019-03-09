Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400 değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'da konuşuyor .

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Gençler okumalı, sorgulamalı.

Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir.

İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler.

Elinde taşla, silahla, sopayla değil bilgisayarla gezen cesaretle dolu bir nesil istiyoruz.

En son FETÖ hadisesi bize bir değil birkaç nesle mâl oldu.

Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza göstermemeliyiz.

Bizim vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur.

Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun için de Kudüs kırmızı çizgimizdir.

S-400 KONUSU

Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor.

Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır.

Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır.

Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yaydığı mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık.

İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz.

Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir.