  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı:

"Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız" - "Türkiye bir kabile devleti değil, hele hele Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet de değil" - "Pençe'de, Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda, bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:26:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı:

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz şu anda kendi büyükelçimize... Şu anda orayla ilgili hukuki bir süreç var. Buradaki ayağı var, oradaki ayağı var. Bu süreci başlatıyoruz. Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil, hele hele Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet de değil." diye konuştu.

"Sınır ötesi harekata ilişkin 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' ifadesini kullanıyorsunuz ama bugün sanki yeni bir sınır ötesi harekata ilişkin ipuçları verdiniz. Böyle bir durum söz konusu mu?" sorusuna Erdoğan, "Gerçekten öyle bir sınır ötesi operasyonu anladın mı? Biz zaten sınır ötesindeyiz. Pençe'de, Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda, bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." karşılığını verdi.

MHP'nin, "askıda ekmek" kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan, "Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını açıkladı. ..
Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde yükselişe geçen döviz kuruna ilişkin "Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşm..
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay