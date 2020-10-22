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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Markar Esayan'ın cenaze töreninde konuştu:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Markar Esayan'ın cenaze töreninde konuştu:

"Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti" - "Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar" - "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:02:21 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Markar Esayan'ın cenaze töreninde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenaze töreninde, "Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti." dedi.

Erdoğan, mide rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilen dini törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Markar Esayan'ı yad ederken, ailesine, mensubu olduğu Ermeni cemaatine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Esayan ile gazetecilik döneminden başlayıp siyasete kadar uzun bir yolculuklarının olduğunu belirten Erdoğan, Esayan'ın iki dönem milletvekilliği yaptığını hatırlattı.

Esayan'ın son olarak partinin en üst yönetim kademesi olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda görev aldığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti. Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar.

İçinden geçtiğimiz şu tarihi günler Markar'ın tüm entelektüel birikimini halkına ve insanlığa hizmet adama erdeminin önemini hepimize bir kez daha gösteriyor. Zihninin ve kaleminin namusuna sahip aydınların zor yetiştiği bir ülkeyiz. İşte böyle bir mücadele ve siyaset insanı olan Markar'ın vefatı gönüllerimizle birlikte fikir dünyamızda da bir boşluk oluşturmuştur. Ermeni cemaatimizin arasından sevgili Markar'ın boşluğunu doldurmaya aday, ülke ve millet sevgisiyle kendini yetiştiren nice gençlerin bulunduğuna inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz. Yol arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine şahsım, eşim, milletim adına baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ın törendeki konuşmanın da çok güçlü olduğunu ifade ederek, kendisini tebrik etti.

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