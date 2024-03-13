Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili Mardinliler, sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan tüm Mardin'e, Mardinli kardeşime selamlarımı gönderiyorum.

Dünyaya kardeşlik dersi veren şehirler şehri Mardin'imizden olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mardin, insanı ile kültürü ile, mimarisi ile, tarihi ile dünyada eşi benzeri olmayan nadide bir şehirdir. Mardin yüz yıllardır bir iftihar tablosu gibi coğrafyamızı süslüyor. Burası okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Biz bu şehri tüm renkleri ile seviyoruz. Bugün şu meydanı doldurarak gönlünüzün kapılarını açtığınız için teşekkür ediyorum.

Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum. Mardin'e derdimizi tam anlatamadığımızın farkındayız, 14 -28 Mayıs'ta Mardin'de arzu ettiğimiz rakamlara tam ulaşamadık. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bunu hak ettiği seviyeye getireceğiz.

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Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan Mardin'in meseleleri ile zaten çok yakından ilgileniyor.

Mardin'in tercihi, istismar siyasetinden değil hizmet siyasetinden olacağına inanıyorum. 31 Mart'ın önceki seçimlerden çok farklı olacağını biliyorum.

Mardin 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

Mardin'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?

İSRAİL'E TEPKİ

Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar nedeniyle bu Ramazan-ı Şerif'e de buruk girdik. Gönül coğrafyamızın dört bir yanında acı, dram ve istikrarsızlık hakim

Komşumuz Suriye tam 13 yıldır, huzura, barışa hasret kaldı. Irak'ta etnik ve mezhebi gerilmeler sürüyor. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye vahşice saldırıları eklendi. İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteğin şahidi bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor

Filistin'i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Son dönemde kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

Buraya girerken şu rakamı alayım dedim, evet verilen rakam 50 bin. Aziz milletimize asla yalan söylemedik. Vatandaşımızdan gizli saklı işler çevirmedik. İnsanımıza karşı daime dürüst olduk.

15 Temmuz'da meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nda da bu ilkemiz değişmedi. Vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız hiçbir gizli saklı işimiz yok. Karşı tarafa bakıyorsunuz ortada ne şeffaflık var ne milli iradeye saygı var. Kent uzlaşısı uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil.

Belediyeleri dem ile yönetilecek demsiz yönetilecekler diye ikiye ayırmışlar. Biri çıkıyor DEM'lileri görsem yolumu değiştiririm diyor biri çıkıyor DEM'lileri belediyeye almam diyor. Öteki çıkıyor küçük enişte edasıyla bu kişilere partiye koymam diyor.

Ortada dürüstlük namına hiçbir şey yok. Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça sözleri geliyor. Tutarsızlık paçalarından akıyor. Madalyonun öbür tarafında da tablo aynı. Kürt'leri istismar edenler tek cümle duymuyor.

Seçmenini savunamayacak kadar acziyet içindeler. Türkiye tek faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyor. Söz konusu CHP olunca kuyruklarını kıstırıp olay yerinden kaçmayı tercih ettiler. Her türlü demokrasi atılımına karşı çıkanlar bunlar değil miydi? Sessiz devrim gerçekleştiren bize karşı çıkan bunlar değil miydi?

Aramızı bozmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Şimdi CHP karşısında üç maymunu oynuyorlar. Bizim ne 30 yıllık belediyecilik geçmişimizde ne de 21 yıllık iktidarımızda oy tercihinden ötürü vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Herkese hizmet etmek görevimizdir. Bizi sevsin sevmesin herkesin hizmetkarıyız.

Bize efendilik yakışmaz, bize hizmetkarlık yakışır. Hukukun dışına çıkan olursa yasal zeminde tedbirler alınır. Ama bu vatandaşı hizmetten yoksun bırakma şeklinde olmaz.

Mardin'e 21 yılda 204 milyar lira tutarında yatırım yaptık.