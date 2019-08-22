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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malili Büyükelçiyi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malili Büyükelçiyi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.

Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:36
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. Muhammed Ali İbrahim

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