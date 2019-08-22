Cumhurbaşkanı Erdoğan Malili Büyükelçiyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.22 Ağustos 2019 Perşembe 16:36
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.
Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.
YORUM YAZ