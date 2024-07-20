Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vekil katılıyor. Gün boyu Kıbrıs şehitleri için anma programları yapılacak, zaferin yıldönümü görkemli törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulunmak üzere kürsüye geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, değerli genel başkanlar, kıymetli gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Barış harekatının 50. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Vatan için bayrak için istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşen yiğitlerin aziz ruhları şad olsun. Kıbrıs Türk'ünün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor her birine şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden sağlıklı hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum.

Yine bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olan Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Alparslan Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderlerine merhum Doktor Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyorum.

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Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır.

Varlıklarıyla Kıbrıs Türk'üne cesaret aşılayan ortak gururumuzu paylaşan 85 milyonun sizlerin yanında olduğunu haykıran tüm siyasetçilere siyasi partilerimizin genel başkanlarına da hasseten teşekkür ediyorum. Milli meselelerde ortaya koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne için yapıldığını, Türkiye'nin böyle bir kararı ne için aldığını daima akılda tutmak zorundayız. Bakınız 1963 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3'lük bir kısmına hapsedildikleri, kan, gözyaşı, zulümle dolu bir dönem demekti. Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA'nın insanlık dışı baskı ve saldırılarına maruz kalıyordu. Adaya konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı. Katliamın önüne geçemedi. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türk'ünün varlığına kasteden insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı.

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa bu sorumluluğu yerine getirdik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik.

Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nün geleceğe güvenle bakmasını sağlamıştır.

Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

Çözüm istiyorsanız Kıbrıs halkının hakkını teslim edin diyoruz. Kıbrıs Türklerinin yol sayılması mümkün değildir. İki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ambargonun kaldırılması için çalışmalarımız daha da artacak. Desteğimiz bakidir.

Temmuz ayı itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı Türkiye Cumhuriyeti öğrencileriyle aynı esaslara sahip olmasını kararlaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Tatar'ın konuşmasının satırbaşları:

Rum lideri Kıbrıs Türklerini silah zoruyla dışlayarak Enosis'i sıçrama tahtası olarak kullanmaya başlamıştır. Vefakar halkımız 11 yıl boyunca en zor koşullarda göçmen çadırlarında yaşamış, esir olmamış, başı dik mücadele ederek Türklüğün onur ve şerefini çiğnetmemiştir. Rum Yunan ikilisi 63-74 yılları arasında katliamlar yaparken diğer yandan da adayı Yunanistan'a ne zaman bağlanacağının hesabını yapmaya devam ediyordu. Ana hedefleri halkımızı yok edip Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmekti. 15 Temmuz darbesinin ardından aylar geçiyordu. Ecevit, İngiltere'ye giderek istişare etmiştir. TSK şu anda Kıbrıs açıklarında uyarısında bulunmuştu. Kıbrıs'ta silah sesleri susmuş çıt çıkmıyordu. EOKA cuntanın talimatlarını bekleyedursun. Kuzey'den TSK gelmek üzereydi. KKTC halkının tahammülü kalmamıştı. 20 Temmuz 1974 sabahı barış harekatı gerçekleştirilmiştir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ilkeleriyle yolumuzu çizmiştir. Dünyada hak ettiğimiz yeri er geç alacağız. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde olumlu tutum gösteriyoruz. Amacımız Kıbrıs ve bölgenin yararına olacak anlaşmaya ulaşmaktır. Rum zihniyeti tüm müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Halkımıza 60 yıldır uygulanan insanlık dışı ambargonun savunulacak hiçbir yanı yoktur.

60 yıldır çözüm bulmak adına geçirilen boşa zaman artık yerini 2021 yılında Cenevre'de gündeme getirdiğimiz siyasete bırakmıştır. Cenevre zirvesinin ardından yapılan tespit çok net.

Rum yönetiminin bazı ülkelerle anlaşma yaparak güneyi operasyon merkezi haline getirmesi adayı tehdit etmektedir. Kıbrıs Türklerini hedef alan Dendias'ın düzeysiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Nasıl ki 1963-1974 döneminde Rumların Türklere saldırılarına seyirci kaldıysa günümüzde Gazze'ye yapılan saldırılara seyirci kalmaktadırlar.

21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyen Türk Devletleri Teşkilatı'nın en güneydeki devleti olarak KKTC'nin katılımıyla daha da güçlü hale gelmiştir. Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzun korunması için mücadelemize devam etmektedir.

77. ve 78. genel kurul toplantısında milat niteliğindeki konuşmalar KKTC için onur meselesidir. Rum yönetimi KKTC'ye yönelik izolasyonları daha da yoğunlaştırmıştır. Kıbrıs konusunda kınanması gerekenlerin en başında Yunanistan gelmektedir.

Türkiye 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatarak katliama dur demiş, iç savaşı sonlandırmıştır.

Çalışmalarımıza her alanda desteğini esirgemeyen Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum.

TBMM'de KKTC için alınan karara dikkatlerinizi çekiyorum. 74 tarihli Barış Harekatı Tezkeresidir. Oy birliğiyle alan TBMM Başkanı nezdinde teşekkür ediyorum. 20 Temmuz Kıbrıs Türk'ünün yoktan varoluşudur. Ne mutlu Türküm diyene.

50. yıl kutlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı.

Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçitle başladı.

Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını vermesi bekleniyor.

Kutlamalar öncesinde TBMM’de 2 devletli çözüm tezkeresi kabul edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

ANADOLU VE AKINCI'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri de gövde gösterisi yapacak. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 50 gemi eşliğinde Girne’de denizde geçit töreni düzenleyecek.

Türk Yıldızları gösteri uçaklarının yanı sıra 4 F-16 savaş uçağı ve 2 Akıncı TİHA, Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde uçacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:

“Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun.”

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.