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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikle

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:20:44 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikle
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