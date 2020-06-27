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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti

Yeniakit Publisher
2020-06-27 18:48:48 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

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