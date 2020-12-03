Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu"nda BM Genel Kurulu'na seslendi:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda "Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarının, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışma olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda video mesajla seslendi.

Toplantının başarılı geçmesini, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır. Bu oturum, işte bu nedenle, son derece zamanlı ve faydalı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu girişime öncülük eden Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır başta olmak üzere, Özel Oturum'un düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak salgının ilk günlerinden itibaren uluslararası toplumla iş birliği içinde hareket ettik. BM'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, G20, MİKTA, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlardaki faaliyetlerde hep ön saflarda yer aldık. Bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Salgın şartlarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere destek oluyor, yaşlılar, engelliler, kimsesiz çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştiriyoruz."

- "Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz"

Türkiye'nin gelişmekte olan bazı ülkelerde, yerel kaynaklar kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenlediğini anımsatan Erdoğan, "Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz. Özel sektörümüz de kamusal alandaki çabalarımıza katkı sağlamaktadır." dedi.

Bugüne kadar 50'yi aşkın Türk firmasının 20'nin üzerinde ülkenin salgınla mücadelesine destek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya, aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Bu vesileyle, aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, oturuma da çevrim içi iştirak eden BioNTech firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye olarak yürüttüğümüz, 12'si Dünya Sağlık Örgütü listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinde insan denemelerine başlanmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öncülük ettiği çabalar neticesinde 2021'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü-Coğrafi Ayrık Ofisi'nin de eylülde İstanbul'da açıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına verdiği desteğin tezahürü olan ofisin, salgınla yürütülen çabaları güçlendireceğini söyledi.

- "Hassas grupların hakları korunmalı" uyarısı

Erdoğan, güçlü tarım, gıda ve imalat sektörü, şehir hastaneleri, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanları ile kuşatıcı sosyal güvenlik sisteminin, bu süreçte Türkiye'nin en önemli avantajları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tüm dünyada bu süreçten daha fazla etkilenen hassas gruplar vardır. Tedbirlerin kapsayıcı olması, hassas ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özen gösterilmesi elzemdir. Bunun bilinciyle, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin haklarının korunmasına özel önem atfediyoruz.

Korumamız altındaki 3,6 milyon Suriyeli, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden, aynı vatandaşlarımız gibi yararlanabiliyor. Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır."

Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum, üyesi olduğumuz G20 platformu tarafından başlatılan 'Borç Erteleme Girişimi'ni başından beri destekledik. Sürdürülebilir tedarik zincirleri ve dağıtım ağları konusu dahil 'Yeni Normal'e geçişi teminen çalışmalarımızı hızlandırmak mecburiyetinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus da Birleşmiş Milletler sisteminin, günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir. Birleşmiş Milletler sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Özel Oturum'un uluslararası toplumun salgına karşı yürüttüğü mücadeleye ivme kazandırmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.