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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır."

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:45:02 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır."
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