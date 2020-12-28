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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:39:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."
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