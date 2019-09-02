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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da çeyrek asırlık dostunu unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya'da iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etmesinin arka planında 25 yıllık bir dostluğun olduğu öğrenildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da çeyrek asırlık dostunu unutmadı

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemek programı sonrası merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'ne geçerek işadamı Halil İbrahim Dağ'ın evine misafir oldu. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Dağ ile bir süre görüştü.

1994 yılında Erdoğan ile resmi olarak tanışmış

Erdoğan’ın Konya’daki bu ziyareti bir çok partilide şaşkınlığına neden oldu. YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile işadamı Halil İbrahim Dağ'ın dostlukları Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığına seçildiği 1994 yılına dayanıyor.

Erdoğan’ı Pınarhisar’da ziyaret etmiş

Milli görüş camiasına maddi ve manevi vermiş olduğu desteklerle de Konya’da tanınan işadamı Dağ’ın, Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevine girdiği 1999'da da cezaevine giderek Erdoğan’ı ziyaret ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:29
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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