Erdoğan: Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

TÜGVA'nın şu anda 300 bin üyesi var. TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı olarak tüm fedakarlıkları yapıyoruz. Bizim tek derdimiz 'Asım'ın Nesli' olarak gördüğümüz bu gençliği o uç noktalara bu ruhla yetiştirmek.

Rusya ile Ukrayna savaşı arasında arabulucu rolü oynayan ülke Türkiye. Bu süreçte yıpranmadık. Biz kış için tüm hazırlıklarımız yaptık. Avrupa kara kara düşünüyor. Derdimiz şu anda doğal gazı vatandaşımıza daha uygun nasıl ulaştırırız. AK Parti zulme asla müsama göstermez. Amacımız aralık ayında yapılacak olan düzenleme ile asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.