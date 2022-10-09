Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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Zonguldak'ta cami cemaatine hakaret eden kadına adli kontrol tedbirleri uygulandı! Valilikten yapılan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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