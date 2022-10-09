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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 14:54:00 - 2022-10-09 14:54:28

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