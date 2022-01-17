Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli açıklamalar! "Bugün o eski ihtişamına kavuşuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen tarihi Ethem Bey Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu sabah Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül-26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. O depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme şansı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camii'nin yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii ayrıca Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor.

Kalem işi renkli süslemesiyle Balkanlarda çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eser, mimarisi bakımından da Osmanlı sanatını bizlere sunan bir yapı. Gündüzlere Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz, inşallah geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır.

Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait olan eserleri ihya etmenin yanı sıra, Arnavutluk'un kalkınmasına destek vermeyi de önemli buluyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle, 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."