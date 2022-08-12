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Siyaset Ayazma Camii ibadete açıldı
Siyaset

Ayazma Camii ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayazma Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu

Yeniakit Publisher
2022-08-12 14:05:00 - 2022-08-12 14:09:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'nin açılışında konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Biraz önce Cuma namazını beraberce eda ettiğimiz 261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan caminin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılmasına emek veren herkesi rahmetle yad ediyorum.

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