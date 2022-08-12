Ayazma Camii ibadete açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayazma Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'nin açılışında konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
Biraz önce Cuma namazını beraberce eda ettiğimiz 261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan caminin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılmasına emek veren herkesi rahmetle yad ediyorum.