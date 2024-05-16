  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ankara’da olan bu! MİT devreye girdi Darbe önlendi… ABD tertibine devlet tokadı

Aksaray'da beyaz petrol bombası! Dünyası Bankası dahil tüm Türkiye bu olaya kilitlendi

ATAK yaptık geliyoruz! Dünyanın gözü onun üzerinde

Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar! "Türklerin burada üsse ihtiyacı yok"

Gizli İHA'nın fotoğrafları ortaya çıktı! 80 saat uçan araç kayıplara karıştı! Türkiye'nin de böyle bir projesi var!

ABD panikte: Arap ülkesi Türkiye'den TB2 SİHA alacak, bununla kalmayıp Ankara orada üs kurabilir

Parti kurmadan kötü haber geldi! Yavuz Ağıralioğlu'na anket şoku

Bakanlıktan altın sahiplerine üzücü haber!

CHP’li belediyede maaş krizi! Yüzde 40 eksik ödenecek!

Seçil’den kaçtı, Yunanistan’da darmadağın oldu! Yunan basını yerden yere vurdu... Ortaya çıktı!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 17:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı.

Kobakhidze'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Kobakhidze, ortak basın açıklaması yapacak.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23