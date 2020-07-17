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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil."

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:14:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil."
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