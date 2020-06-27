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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kıdem tazminatı) Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insa

Yeniakit Publisher
2020-06-27 14:59:36 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kıdem tazminatı) Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insa
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