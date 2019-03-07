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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Kamal’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal’a tebrik telgrafı gönderdi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Kamal’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal’a tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:36
  1. doğa

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