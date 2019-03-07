Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Kamal’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal’a tebrik telgrafı gönderdi.

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