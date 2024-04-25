  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan, Türk SİHA'larını vurmak için füze çalışmaları yapan o ülkeye savaş uçaklarını gönderiyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

‘Yaptık’ değil ‘açtık…’ Ekrem’in pankartındaki kelime oyununa dikkat!

Nevşin sen kimsin ya! Hadsizliğin lüzumu yok

Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

Hayırlı işler Serdar Bey! Çocuk bayramı değil Mustafa Kemal’e benzeyen adamın para bayramı

Ankara kulislerinden sızdı! Asgari ücretlilere büyük müjde: Bu kez zam değil ama zam kadar değerli

Mustafa Kemal’in annesine secde eden bu profesörü tanıdınız mı? İpucu verelim… Daha önce de b.k yediğini itiraf etmişti

Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı

Kemalist tokatçısı Özdil’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler!
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı'nı kabul etti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı'nı kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-04-25 18:31:00 - 2024-04-25 18:33:50

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze konusunda, Türk Devletleri Teşkilatı'na iş birliği mesajı yolladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ele alındı.

Türk Devletleri Teşkilatı'na iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin kendi siyasi gelecekleri adına çatışmaları tüm bölgeye yaymak için çalıştığını, önceliğin acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması olduğunu, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ile başta savunma sanayii olmak üzere terörle mücadele, ekonomi ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ona unutulmaz bir hediye vermişti! Başkan Erdoğan'ı şaşırtan minik konuştu
Ona unutulmaz bir hediye vermişti! Başkan Erdoğan'ı şaşırtan minik konuştu

Gündem

Ona unutulmaz bir hediye vermişti! Başkan Erdoğan'ı şaşırtan minik konuştu

İsrail lobisinden küstah Türkiye hamlesi! Erdoğan'a yakın isim 'ABD hazırlık içerisinde' diyerek duyurdu
İsrail lobisinden küstah Türkiye hamlesi! Erdoğan'a yakın isim 'ABD hazırlık içerisinde' diyerek duyurdu

Gündem

İsrail lobisinden küstah Türkiye hamlesi! Erdoğan'a yakın isim 'ABD hazırlık içerisinde' diyerek duyurdu

Ankara'da Erdoğan-Steinmeier zirvesi! Almanya basınında dikkat çeken yorum
Ankara'da Erdoğan-Steinmeier zirvesi! Almanya basınında dikkat çeken yorum

Gündem

Ankara'da Erdoğan-Steinmeier zirvesi! Almanya basınında dikkat çeken yorum

Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı

Gündem

Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı

Külliye'de yoğun mesai! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
Külliye'de yoğun mesai! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Gündem

Külliye'de yoğun mesai! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

İşte şimdi yandılar! Erdoğan sinyali vermişti: Cezası 10 katına çıkacak!
İşte şimdi yandılar! Erdoğan sinyali vermişti: Cezası 10 katına çıkacak!

Ekonomi

İşte şimdi yandılar! Erdoğan sinyali vermişti: Cezası 10 katına çıkacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23