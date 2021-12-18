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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 18:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

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