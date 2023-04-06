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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı için tarih verdi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 07:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “20 Nisan'da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos'ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.

20 Nisan'da Karadeniz gazının devreye gireceğini açıklayan Erdoğan, ”Karadeniz gazının ateşini Filyos'ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak. Birileri rüyada kendini darı ambarında görürken bizim rüyalarımız büyük ve güçlü Türkiye, Türkiye Yüzyılı içindir. Bu proje uzun yıllara dayanan bir planlama ve strateji ile bu yolda yürüdük. Burada duracak değiliz, aramaya sondaj yapmaya devam edeceğiz.

Daha milletimizle yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Yeni projelerimiz, yatırımlarımız olacak. Birilerinin hayallerinin bile ulaşamadığı nice şey gerçek olacak. Bizim gemilerimiz atamız Fatih gibi bir çağı açar inşallah bir çağı kapatır. 20 Nisan’da müjdemizi tüm milletimize vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Egeli

Yolun yolumuz, sen yürü millet yürüsün. Yeni Türkiye yüzyılı seninle güzel reis

Ali veli

İBB kendi işçilerine yüzde 2 zam verdi bunu gündeme getirin bunlara güven olmaz belediyeye gelirken de sözler verildi tutulmadı piyasanin 2 katı maaş alırken şimdi piyasaya aynı maaşı alır olduk maaşı asgari ücret e düşen birimler bile var
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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