Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.

20 Nisan'da Karadeniz gazının devreye gireceğini açıklayan Erdoğan, ”Karadeniz gazının ateşini Filyos'ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak. Birileri rüyada kendini darı ambarında görürken bizim rüyalarımız büyük ve güçlü Türkiye, Türkiye Yüzyılı içindir. Bu proje uzun yıllara dayanan bir planlama ve strateji ile bu yolda yürüdük. Burada duracak değiliz, aramaya sondaj yapmaya devam edeceğiz.

Daha milletimizle yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Yeni projelerimiz, yatırımlarımız olacak. Birilerinin hayallerinin bile ulaşamadığı nice şey gerçek olacak. Bizim gemilerimiz atamız Fatih gibi bir çağı açar inşallah bir çağı kapatır. 20 Nisan’da müjdemizi tüm milletimize vermiş olacağız” şeklinde konuştu.