  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nijeryalı Müslümanlar Filistinlilere dua etti
Başkan Erdoğan: Kandil onlar için Kandil olmaktan çıkacak!
New York'ta Times Meydanı'nda silahlı saldırı
Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 08:28:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Gündem

Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı terör s..
Orta Doğu Dörtlüsünden İsrail'e çağrı
Dünya

Orta Doğu Dörtlüsünden İsrail'e çağrı

ABD, Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail makamlarına çağrıda bulundu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa mesajı: Gereken işlemleri başlattık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa mesajı: Gereken işlemleri başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmaya çalışan Diyarbakır'daki acılı annelerle iftarda buluştu. Erd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay