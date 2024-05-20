Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile açıklaması: Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası aile hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutlarının yapımı devam ediyor. Bu konutlara aramızdaki sarsılmaz kardeşlik bağının bir sembolü olarak bakıyoruz. 3 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladık.

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını bu güne kadar defalarca gösterdiler, aynı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

YENİ ANAYASA MESAJI



Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcut anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

Yeni anayasaya ihtiyaç var. Siyaset, sivil anayasa yapabilecek kudrete sahip.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

Reisi'nin helikopterinin bulunmasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendiler. Helikopter kazasında AKINCI İHA zorlu havaya rağmen görevini başarıyla gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinin ülkemizdeki birkaç kesim tarafından hedef alındığını biliyoruz. Savunma Sanayii'nde devrim yaptık. Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 Milyar Dolara yükseldi.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ülkemize yaptığı ziyaret ilişkilerimizde yeni sayfa açma irademizin göstergesi oldu. Komşuluk hukuku çerçevesinde Yunanistan ile temaslarımızın artmasından memnunuz. Ortak menfaatlerimizin olduğu unsurlarda uzlaşma zemini aramaktan imtina etmeyeceğiz. Sayın Miçotakis'in de bizimle aynı hissiyatı paylaştığını görüyoruz. Süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Bölgemizdeki diğer ülkeler içinde örnek teşkil etmelidir. Türkiye uzatılan hiçbir eli havada bırakmaz. Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Gürcistan'la iş birliğimizi geliştirme irademizi de sayın Başbakan ve heyetinin ziyaretinde bir kez daha ortaya koyduk. Organize suç şebekeleri ve FETÖ ile mücadelede Gürcistan'ın bundan sonra daha fazla desteğini görüyoruz.

AİLE, TÜRK TOPLUMUN TEMELİDİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizle kucaklaştık, hasbıhal ettik. Kardeşlerime Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Kim ne derse desin biz çiftçimizin, üreticimizin alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren tarım emekçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır. Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Aile kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahade ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız.

Çok uluslu şirketler, kurumlar ve belli başlı devletler cinsiyetsizleştirme projelerini alenen destekliyor. Bu akımları fonlayanların amacının hak ve özgürlük olmadığını biliyoruz. Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyeti giderek yükseliyor. El değiştiren bazı yerel yönetimlerin ilk icraatlarından biri, görüyoruz ki içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor. Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken bu politikaları kaygı verici buluyorum. Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır. Aile müessesesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz. 2025'in son aylarına doğru tüm hak sahiplerine konutları teslim edeceğiz. Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 256 bine ulaştı. Depremzede şehirlerimizde yapılacak altyapı projeleri için yerel yönetimlere hibe desteği sağlıyoruz. Şu an projelendirme çalışmaları sürdürülüyor. Deprem bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırıncaya kadar gecemizi gündüzümüze katıp, koşturacağız.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Reisi ve beraberindeki üyelerin vefatından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Merhum Reisi'yi Ankara'da ağırlamış imzaladığımız 10 anlaşmaya ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağolsun diyoruz.