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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida arasında yapılan telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:08:00 - 2022-04-05 16:16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

İki ülke arasında iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

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