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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya hareket etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya hareket etti

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'CAN' ile G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya gitti.

İtalya'da G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.

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