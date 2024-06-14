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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 22:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'ndan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Türkiye'ye gitti.

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