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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu (kıdem tazminatı) kendi aranızda halledin."

Yeniakit Publisher
2020-06-27 15:00:36 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu (kıdem tazminatı) kendi aranızda halledin."
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