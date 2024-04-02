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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:52:00 - 2024-04-02 16:54:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

İstanbul Beşiktaş'ta 13 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya, mesajında, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

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