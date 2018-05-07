Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetiminden iki cihanda da davacıyız

Erdoğan Zeytin Dağı Barış Ödülleri Programında konuştu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetiminden iki cihanda da davacıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dağı Barış Ödülleri Programında konuştu.

Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinlililer, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. 

İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir, bunda hiç şüphe yok. Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek, insanlık olarak geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdanı tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı, zulmün hakim olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor olabilir.

Filistin'de özellikle Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir.

Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız.

Filistin ile birlikte Suriye'de yaşananlar, bize acı bir gerçeği gösterdi. Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz hatta ve hatta ikili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani ne vicdani asla öyle bir karakter, öyle bir cibilliyet yok.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:22
  1. recep tayyip erdoğan
  2. Zeytin Dağı Barış Ödülleri
  3. istanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya kaldırdı!
    1. Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya..
    2. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    3. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    4. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    5. Putin, başbakan adayını açıkladı
    6. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    7. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    8. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    9. Sınır hattında terör operasyonu
    10. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    11. Ev yapımı puding tarifi
    12. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    13. 27. dönem AK parti İstanbul..
    14. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    15. Rusya'da hükümet istifa etti!
    16. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    17. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    18. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    19. Doğan Holding için karar çıktı!
    20. Putin'in yeni dönemi resmen başladı
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git