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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan! İsrail farklı İran farklı şey diyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan! İsrail farklı İran farklı şey diyor

Yeniakit Publisher
2024-04-19 14:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan! İsrail farklı İran farklı şey diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan "Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Irak ziyareti) Ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik ziyaret. Önce Bağdat. Sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüşme sonrası Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Kuzey Irak ve merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşeceğiz. Irak Türkiye ilişkisini ele alacağız.

"İSRAİL FARKLI, İRAN FARKLI ŞEY DİYOR"

Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi'nde de ABD açıklamasında İsrail yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanındayken ABD İsrail'in yanında duruyor. Farklı bir şey beklemiyorduk. Bunu da çok açık net ortaya koydu.

 

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