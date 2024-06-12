Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATASEVER'İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesi ile İspanya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.

MURAT ALAN ZİYARETİ TAKİP EDİYOR

Kritik konu başlıklarının masaya yatırılacağı ziyareti takip eden gazeteciler arasında Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da yer alıyor.