Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid'de, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi.
İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde düzenlenecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.
İspanya başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid'de, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.