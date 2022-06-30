  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid'de, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde düzenlenecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

İspanya başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid'de, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23