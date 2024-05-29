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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-29 18:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini kaydetti.

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