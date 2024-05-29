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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Vize anlaşması kaldırıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Vize anlaşması kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 02:58:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Vize anlaşması kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye ile Afganistan arasında 'Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın uygulanması yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye ile Afganistan arasında 'Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın uygulanması durduruldu. Türkiye ile Afganistan arasında 2007'de imzalanan "Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar şöyle:

"29/9/2007 tarihinde imzalanan ve 8/1/2008 tarihli ve 2008/13111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

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Yorumlar

Abdullah

Ne kadar çöp ülke var hepsi Türkiyeye vizesiz giriyor. Tüm gelişmiş ülkeler bu yüzden Türkiyeye verilen vize şartlarını ağırlaştırdı, Türkiye terörist cennetine dönüştü.

mustafa

adamların Rize’ye mi ihtiyacı var zaten ellerini kollarını sallayarak sanır da ne pasaport ne kimlik öyle girip duruyorlar sen de kalkmış vizeden bahsediyorsun yazıklar olsun memleketi ne hale getirdiniz be her taraf mülteci doldu afkan Suriyelisi bilmem nesi yazıklar olsun yazıklar akit de bunu haber yapıyor yalancı sizin sizin sizin sizin siz siz de yalancısınız yalaka yalancılar
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