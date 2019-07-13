Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kararlar Resmi Gazete'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına atama ve İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Can Acar atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne de Figen Kılıç atandı. İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine Prof. Dr. Mahmut Koca ve İsmail Gazel seçildi.

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